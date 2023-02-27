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Песков отметил дефицит выбора объектов для санкций Запада

13:19
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Западные страны признавали, что вводить рестрикции против России становится все сложнее

Введение ограничительным мер в отношении России странами Запада будет продолжаться, но очевидно, что их авторы испытывают затруднения. Об этом в понедельник, 27 февраля, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля указал, что "у них наблюдается определенный дефицит для выбора объектов для санкционирования". Именно этим, по словам Пескова, "объясняется нелогичное включение в список тех или иных физлиц или юридических лиц".

С учетом линии Запада на продолжение санкционной политики "очевидно, что будет продолжаться эта деятельность и в списки будут абсурдным образом попадать новые юридические и физические лица", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил, что цель Запада — заставить граждан России страдать, а антироссийские санкции — лишь средство. Тем не менее, расчет Запада не оправдался, отметил глава государства.

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