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В Кремле оценили мирный план Китая по Украине

13:18
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Документ требует тщательного анализа

Кремль с большим вниманием относится к плану Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Всего детали должны быть тщательно проанализированы, а интересы сторон учтены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Любые попытки выработать план, который будет способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживает внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей", - сказал он (цитата по РИА Новости). 

Песков добавил, что на данный момент в Москве не видят начала мирного разрешения конфликта на Украине, Россия выполняет свои задачи в рамках СВО.

Ранее в Китае опубликовали план по решению украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. В них говорится о необходимости соблюдать суверенитет всех стран, прекратить гонку вооружений, боевые действия и начать мирные переговоры.

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