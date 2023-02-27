У берегов Африки завершились учения России, Китая и ЮАР

С российской стороны в Индийском океане были задействованы корабли Северного флота

У юго-восточных берегов Африки завершились военно-морские учения России, Китая и ЮАР. Маневры такого масштаба государства провели уже во второй раз, передает "ТВ Центр".

С российской стороны в Индийском океане были задействованы корабли Северного флота. Это средний морской танкер "Кама" и новейший фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный не имеющими аналогов в мире гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Участники отработали большое количество задач, включая совместное маневрирование, уничтожение мин, артиллерийские стрельбы и освобождение судна с заложниками. В достижении этих целей морякам помогала и авиация - в частности, российский вертолет Ка-27.

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