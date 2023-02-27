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В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье

13:47
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Ситуацию в регионе Дмитрий Песков назвал нестабильной

Ситуация в Приднестровье является объектом пристального внимания Москвы. Такое заявление в понедельник, 27 февраля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лидер Приднестровья назвал напряженной обстановку на границе

Как отметил официальный представитель Кремля, в регионе по-прежнему "ситуация неспокойная, она провоцируется извне". Песков напомнил, что "наши оппоненты в украинском режиме, в киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации".

По этой причине обстановка в Приднестровье остается поводом для обеспокоенности российской стороны, цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее МИД России предостерег США, страны НАТО и власти Украины от очередных авантюрных шагов, в частности, в отношении Приднестровья. В ведомстве также отметили, что любые действия, представляющие угрозу безопасности соотечественникам, миротворцам и военным в Приднестровье, будут расценены как нападение на Россию.

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