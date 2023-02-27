Собянин и Голикова открыли Единый центр поддержки участников СВО и их семей

Решать бытовые и социальные вопросы родственникам помогут персональные координаторы

Участник СВО Владислав учится по-особенному обходиться со своей левой рукой. Теперь к ней нужен другой подход.

"Для подтягивания, зажима штанги, допустим, грузоподъемность 200 килограмм, то есть я надеваю, штангу зажимаю - и уже могу тяжелые штанги поднимать, тягать гири", - говорит он.

Современный протез Владиславу помогли получить через Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Сегодня его официально открыли в Москве.

Денис здесь нашел не только поддержку но и свое новое призвание. Он служил добровольцем в Донбассе с 2015-го. Все время находился в зоне СВО. После ранения потерял обе ноги. А теперь будет работать здесь инструктором по адаптивной физической культуре.

"Своим примером буду помогать раненым ребятам встать на ноги, не отчаиваться. По-разному было, но, что называется, не потерял огонек в глазах, жизнь продолжается", - отмечает Денис.

Реабилитация участников СВО, особенно после тяжелых ранений - одна из главных задач этого центра. Здесь помогут оформить всю необходимую помощь. Для кого-то это лечение в санатории, кому-то нужны протезы. Чтобы избавить людей от бумажной волокиты и хождений по инстанциям, документы будут оформлять здесь: различные социальные пособия и льготы. Конечно, окажут и психологическую поддержку, и помощь в переобучении, получении профессии и дальнейшем трудоустройстве.

"В соответствии с поручением президента в Москве с октября месяца создана система оказания социальной помощи семьям военнослужащих и мобилизованных. Сейчас открывается новый центр, который охватывает своими услугами не только семьи военнослужащих, но и самих участников СВО. Здесь можно получить все услуги - начиная от психологической помощи, юридической поддержки, реабилитации и, конечно, образование, поиск новой работы. Главное, надеюсь, что в этом центре будет создана душевная, домашняя атмосфера, и здесь будет тепло и уютно, и здесь соберутся люди, которые искренне хотят помочь", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города добавил, что к работе по социальной адаптации и оказанию поддержки участникам СВО планируется шире привлекать некоммерческие и благотворительные организации. На эти цели им будут выдавать целевые гранты. Помогать будут и семьям военнослужащих - оформить льготы по ЖКУ, записать детей в кружки и секции, получить направление в медицинские организации.

"Работа коснется не только ветеранов СВО. Как сказал Сергей Семенович, это и семьи погибших участников СВО, и те, кто сегодня там - на передовой, и те, кто вернулся, и их семьи. Позже, когда мы отработаем соответствующие технологии, мы распространим это на других ветеранов боевых действий, Великой Отечественной войны. Все они будут при нашем внимании", - указала вице-премьер Татьяна Голикова.

В августе достроят вторую очередь центра. Там будут выдавать технические средства реабилитации. А еще - построят большие спортивные залы для тренировок и соревнований участников СВО, где они смогут общаться и, конечно, лучше других поймут друг друга.

Елена Сахно, Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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