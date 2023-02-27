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В Москве создадут новый парк обслуживания электробусов

14:56
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Возводят его на улице Зенитчиков

В столице появится еще один парк, специализирующийся на обслуживании электробусов, передает "ТВ Центр".

Первый был открыт в прошлом году в Новой Москве, а этим летом на северо-западе города в эксплуатацию введут электробусный парк "Митино".

Возводят его на улице Зенитчиков. На территории расположатся открытая и закрытая стоянки, автоматическая мойка, здесь же электробусы будут заряжать и ремонтировать.

На предприятии создадут около 500 новых рабочих мест. Электробусы из этого парка будут перевозить по будням до 62 тысяч пассажиров в день. Кроме того, подготовлены почти новых 30 маршрутов, которые затронут близлежащие районы и станции БКЛ. Сейчас в городе курсирует свыше 1000 электробусов, а будет еще больше.

"В ближайшие два года Москва получит еще тысячу с лишни электробусов. По 500-550 электробусов в год. Ремонтировать технику будут предприятия, которые и поставляют электробусы, причем они нам будут гарантировать 15 лет безаварийной эксплуатации", - отметил глава Дептранса Максим Ликсутов.

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