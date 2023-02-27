Из-за прорыва трубы дом в Сергиевом Посаде превратился в тропический остров

В результате - грибок, испорченная мебель, трещины в стенах

Крупные капли, покрывающие потолок, отходящая размякшая штукатурка и густой пар. Влажность и видимость в этом подъезде - как в турецкой бане. В квартирах ситуация не лучше - плюс 30 градусов с выключенными батареями.

Хаммам поневоле жильцам дома в Сергиевом Посаде устроила лопнувшая в подвале труба.

"С середины января у нас гейзер, у нас кипящая вода, у нас полный подвал кипящей воды, у нас парит бесконечно подвал. До этажей верхних доходит пар: вся проводка, все счетчики, все в воде, все в грибке. Трещины по всему дому. Горячая вода подмывает основание. Мы боимся, что дом рухнет", - рассказывает местная жительница Наталья Евсеева.

Дом сейчас не отапливается - и без того в квартирах 30-градусная жара и высокая влажность. Почти как на курорте. Только если там все включено, то в Сергиевом Посаде, наоборот, выключено. Многоквартирную турецкую баню обесточили. И по законам физики, чем выше от эпицентра аварии - тем холоднее.

"Мы писали в министерство энергетики, нам ответили: котельная работает в штатном режиме, утечек на сетях не обнаружили, просим вас обратиться в УК. УК, соответственно, нам не отвечает. Все телефоны в администрации я уже оборвала. В отделы, которые работают с УК и кто работает по ЖКХ. Они между собой согласовать работу не могут", - объясняет жительница Светлана Подлесова.

Методом исключения службы пришли к выводу, что вопрос должны решить между собой управляющая компания и "Газпром-теплоэнерго", ведь труба - их дело. Только вот фундамент дома - управляющей компании.

Но пока в подвале хлещет кипяток, добротный кирпичный дом превращается в аварийный. За месяц лишь однажды приехала бригада рабочих, чтобы откачать воду. Городская администрация объясняет: чтобы устранить аварию, нужно сначала найти, где она произошла.

Пока специальные службы по поручению администрации ищут эпицентр аварии, дом продолжает покрываться грибком и трещинами. Ремонт в квартирах, скорее всего, придется делать за счет управляющей компании, которая потом, очевидно, компенсирует убытки за счет самих жильцов.

Александра Панина, Егор Миронов, Алексей Комаров, "ТВ Центр"

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