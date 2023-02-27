Технологии надежды: в Москве ищут новые методы лечения рака

Этим направлением занимаются множество ученых и медиков

За отработанными до автоматизма манипуляциями - серьезный результат для больных, которым поставлен диагноз "рак молочной железы". Ученые Лаборатории эпигенетики собрали уникальный биологический банк из более чем 100 образцов опухолевых тканей. Разделили новообразования на два подтипа и из огромного количества генов выделили несколько маркеров. Они и помогут врачу понять, какой пациентке нужна химиотерапия до операции, а какой она навредит.

"Этот огромный массив данных можно использовать для того, чтобы выявлять те гены, которые незаконно включаются в злокачественные опухоли и которые не важны для функционирования нормальной молочной железы. Именно эти гены представляют собой интерес с точки зрения разработки новых лекарств, так называемая "таргетная терапия", - объяснил Владимир Стрельников, заведующий Лаборатории эпигенетики Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова.

Рак молочной железы - давно в тройке лидеров среди выявляемых онкологических диагнозов. И сейчас задача ученых - научиться "включать" конкретную молекулу, способную остановить деление клеток опухоли. Пока же стандартная схема лечения многих видов рака - химиотерапия. После такого радикального воздействия на организм пациенты часто оказываются бесплодными.

С 2007 года команда онкологов и репродуктологов Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба противостоит этой несправедливости. Благодаря их работе у онкобольных появилась возможность стать родителями. В эту лабораторию приносят биоматериал онкопациентов, которые еще не начали лечение.

"Мы предлагаем заморозить свой генетический материал. Мужчины - это сперматозоиды, у женщин - это ооциты, если есть возможность - эмбрионы и яичниковая ткань", - указала Марина Киселева, заведующий отделением новых медицинских технологий с группой лечения заболеваний молочной железы МРНЦ им. А.Ф. Цыба.

В первом в мире банке генетического материала онкобольных - около 3 тысяч единиц хранения. За несколько лет родилось более 60 здоровых детей.

В этом институте цель та же - спасти человечество от рака. В данном случае - с помощью нанотехнологий.

"Мы разрабатываем различные носители - наноносители на основе различных биосовместимых материалов. Соединение будет уничтожать раковые клетки, локализовывать в пространстве. Точечно", - уточнила Виктория Шипунова, заведующий лабораторией биохимический исследований канцерогенеза МФТИ.

Адресная доставка возможна с помощью наночастиц различной природы - полимерных, серебряных, золотых. Ряд препаратов уже одобрен. Например, оксид железа используется для МРТ-диагностики. Другие находятся на стадии доклинических исследований и пока вылечивают от рака только грызунов. Задача ученых МФТИ - разработать контейнер, наноробота, который поможет как сохранить пользу вещества, так и адресно доставить его к опухоли.

Анастасия Мартынова, Марина Глебова, Михаил Жучков, Мария Никонова, "ТВ Центр"

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