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В Ленкоме открыли мемориальную гримерку Инны Чуриковой

15:05
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Посетить ее можно в рамках экскурсионного проекта "Легенды Ленкома"

Мемориальная гримерная Инны Чуриковой открылась в Ленкоме - театре, где великая актриса прослужила почти полвека.

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Кажется, что она ненадолго вышла и вот-вот вернется. Кресло и гримерный столик, диван, где любила отдыхать. Множество личных вещей и фотографий. И, конечно же, подарки от тех, для кого она до последнего дня выходила на сцену.

Все осталось так, как было при жизни Инны Чуриковой, - скромно и очень уютно. Это был только ее мир, куда не любой мог войти.

"Гримерная, мне кажется, это то место, где она копила силы, где она собиралась совершить вот этот бросок к зрителю. Это было ее личное пространство, она не допускала туда посторонних", - отметил народный артист России Иван Агапов.

Теперь увидеть, где учила роли и готовилась к выходу на сцену Инна Чурикова, можно в рамках экскурсионного проекта "Легенды Ленкома".

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Мемориальная гримерка Инны Чуриковой
Мемориальная гримерка Инны Чуриковой
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