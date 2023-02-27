Дипломаты навестили слонов из Мьянмы в "Уголке Дурова"

Трех азиатских слонов привезли в Москву из Мьянмы в качестве подарка пять лет назад

Луна, Одри и Мона - звезды "Уголка Дурова". Трех азиатских слонов привезли в Москву из Мьянмы в качестве подарка пять лет назад. Теперь животные стали настоящими артистами.

Слонят навестили сотрудники посольства республики. Им показали, чему научились эти необычные слоны. Они уступают африканским, но только в размере и весе. Дрессируются прекрасно. А главное - очень дружелюбны. И вообще - привыкли работать и отдыхать вместе с человеком.

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