Знаменитый Диксон и невероятно умная Томпа: истории белых медведей из Московского зоопарка

Сегодня — День белого полярного медведя

Самых известных обитателей Арктики в мире осталось немного — по разным оценкам, от 20 до 30 тысяч особей. Хозяин ледяных просторов оказался под угрозой исчезновения. И дело не только в браконьерстве.

Вместо белых медведей в вольере гордо расхаживают рыжие утки. Даже в свой праздник — Международный день полярного медведя — хозяева Арктики показывают характер, и посетители напрасно всматриваются в снежные сугробы.

Их стихия - экстремально низкие температуры и бесконечные ледяные поля. У самых крупных хищников планеты нет врагов среди животных, но они страдают из-за изменений климата.

"Меньше снега, берложный период достаточно затруднен. Меньше ледовый покров, соответственно, и сложно охотиться, сложно перемещаться на большие расстояния", - объясняет Марина Галещук, координатор программы по сохранению белых медведей Союза зоопарков и аквариумов России.

Таяние льдов лишает полярных хищников пищи, и они все чаще вынуждены просить помощи у людей. Так случилось и с медведицей Томпой - молодую самку нашли в Якутии, она была сильно истощена и не могла охотиться самостоятельно, и вот уже два года пушистая хищница живёт в Московском зоопарке. В первый же день она пыталась устроить побег, и до сих пор не даёт сотрудникам расслабиться. А вот подарки принимает с удовольствием.

"Медведи, которые к нам поступали, это до полутора лет, и у них не было понимания мира как у взрослого медведя. Умнее животного у нас не было, потому что любые тренинги она освоила быстрее, чем любые медведи, которые у нас сдержались до этого", - говорит Галещук.

Заглянем и к знаменитому соседу Томпы - белому медведю Диксону. Во внешнем вольере никого нет, наверно, он на процедурах или тренингах, у него плотное расписание. Этот особенный житель Московского зоопарка постепенно восстанавливается после травмы и у него накопилось много новостей. Он научился переворачиваться и открывать для обработки живот. А ещё у мишки появился свой бассейн с деревянным настилом. Он здесь купается и даже впервые вышел на охоту - на живую форель.

За жизнью Диксона следят тысячи людей - все, кто переживал за него, когда в начале осени прошлого года зверя, тяжелораненого, обезвоженного и парализованного, нашли в Красноярском крае и перевезли в Москву. У искалеченного медведя шансов выжить почти не было, но Диксон проявил фантастическую стойкость. И продолжает удивлять благодаря неустанным усилиям большой команды зоологов и врачей – его задние лапы теперь реагируют на прикосновения и обретают чувствительность.

"Мы наблюдаем учащенное движение голеностопом, учащенное движение левой задней конечности. Работаем, наблюдаем дальше. Мы будем реагировать на все изменения, которые будут происходить", - говорит Иван Пажетнов, зоолог Московского зоопарка.

И сегодня особенно хочется добрых новостей - в день этого грозного хищника, который тоже нуждается в защите.

Наталья Тарасова, Камила Султанова, Михаил Жучков. "ТВ Центр".

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