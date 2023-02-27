Лукашенко: Россия продолжит поставлять Минску военную технику

Она предназначена для региональной группировки войск Союзного государства

Россия продолжит поставки Минску военной техники в интересах белорусской части региональной группировки войск Союзного государства. Такое заявление сделал в понедельник, 27 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политик отметил, что в целях оснащения белорусской части региональной группировки войск Союзного государства российская сторона уже поставила Минску оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" с необходимым запасом ракет, а также зенитный ракетный комплекс большой дальности С-400.

В рамках государственной программы вооружения закуплены и поставлены батарея зенитного ракетного комплекса "Тор", противотанковые управляемые ракеты, минометы, реактивные пехотные огнемёты, более 830 тысяч боеприпасов различного калибра.

Белорусская сторона ожидает, что Россией будут поставлены самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры, а также другие вооружения, ракеты и боеприпасы, цитирует президента Белоруссии его пресс-служба.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о ходе разработки в Белоруссии собственного оружия — в частности, зенитного ракетного комплекса средней дальности и зенитной управляемой ракеты к нему. Белорусский лидер отметил, что в 2022 году белорусские производители поставили вооруженным силам страны более 500 единиц новых образцов вооружения и военной техники.

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