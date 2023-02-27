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Десятки людей пострадали при очередном землетрясении в Турции

14:15
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Один человек погиб

Один человек погиб, 69 пострадали из-за нового землетрясения в Турции.

"К сожалению, по нашим данным, в результате землетрясения погиб один наш гражданин, 69 человек госпитализированы с различными травмами", - сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер (цитата по РИА Новости).

Очередное землетрясение произошло днем 27 февраля недалеко от города Малатья, расположенного на востоке Турции. Магнитуда составила 5,6. Эпицентр располагался на глубине 6,9 километра в уезде Ешильюрт.

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 44 тысячи человек. 20 февраля жители Турции и Сирии вновь ощутили подземные толчки, их магнитуда составила от 5,2 до 6,4.

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