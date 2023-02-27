Путин провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области

Регион продолжает поддерживать семьи военнослужащих

Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Сахалинской области. Валерий Лимаренко в режиме видеоконференции доложил президенту о ситуации в регионе, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам губернатора, субъект продолжает поддерживать семьи военнослужащих: предусмотрено около 200 социальных выплат и содействие при трудоустройстве. Кроме того, помогают решать бытовые вопросы.

Лимаренко также рассказал о состоянии нефтегазовой и других сфер экономики. И попросил поддержки в реализации нескольких транспортных проектов. Путин поддержал предложения, обратив внимание на проблемные моменты. В частности - в сфере здравоохранения.

Путин: "Одна из этих проблем - это высокий уровень онкологических заболеваний на острове, вы знаете об этом. Мы, по-моему, и раньше об этом говорили. Поэтому просто обращаю ваше внимание на это. Это высокий уровень, выше, чем в среднем по стране, на 30 с лишним процентов, поэтому надо подумать, как эту проблему закрывать, решать, имея в виду, что у нас большая программа. И вот здесь рекомендовал бы вам вписаться в эти федеральные программы по борьбе с онкозаболеваниями. А в целом, конечно, ситуация у вас под контролем, я согласен с вашими оценками. Она развивается в позитивном ключе, хотя проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший. Хочу Вас за это поблагодарить и выразить надежду на то, что и дальше будет в таком же ключе все развиваться".

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