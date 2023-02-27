Осужденного за госизмену Сафронова этапировали в красноярскую колонию

Там он будет отбывать наказание

Осужденного за госизмену журналиста Ивана Сафронова этапировали в Красноярский край.

Его доставили в ИК-7, где он будет отбывать наказание. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил РИА Новости адвокат журналиста.

"Его этапировали в ИК-7 Красноярского края, на данный момент это будет место отбытия наказания", - рассказал собеседник агентства.

Ранее Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима за госизмену. По версии ФСБ, в 2017 году он, работая тогда в газете "Коммерсант", передал секретную информацию чешским спецслужбам. Защита полагает, что преследование связано с журналистской деятельностью Сафронова, следствие же это отрицает.

В начале февраля 2023 года Сафронова уволили с должности советника гендиректора "Роскосмоса".

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