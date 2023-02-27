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Швейцария примкнет к десятому пакету санкций ЕС против России

14:40
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Государство прежде заверяло в приверженности политике нейтралитета

Швейцария присоединится к очередному, десятому, пакету санкций Евросоюза в отношении России, поскольку таково решение швейцарского правительства. Об этом в понедельник, 27 февраля, рассказал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

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Политик заявил, что присоединения Швейцарии в новым европейским рестрикциям "следует ожидать", поскольку государство и раньше присоединялось к ограничительным мерам ЕС, не являясь членом интеграционного объединения, сообщает РИА Новости.

Несмотря на законодательно закрепленный нейтральный статус, Швейцария из-за ситуации на Украине ввела антироссийские санкции.

При этом власти Швейцарии отказались признать, что это нарушает нейтральный статус государства, закрепленный законодательно, заявив, что нейтралитет был и остается важнейшим инструментом швейцарской внешней политики.

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