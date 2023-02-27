Также поражен оперативный центр специальных операций "Запад"

Российские военные поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Броваров под Киевом. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе города Хмельницкий российские военные поразили украинский оперативный центр специальных операций "Запад".

Также в Минобороны сообщили, что за сутки российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы и склад боеприпасов. В районе населенного пункта Снигирёвка Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.

Конашенков сообщил, что войска ведут наступление на донецком направлении. "В результате продолжения наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск, поддерживаемых ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20", - сказал представитель Минобороны.

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