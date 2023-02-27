В Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ

В районе населенного пункта Снигиревка

Российские военные уничтожили склад боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30, добавил Конашенков.

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