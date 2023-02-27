В Курской области опровергли слухи о поиске диверсантов

Граждан просят получать информацию только из достоверных источников

Распространяемые в интернете сообщения о том, что в Курской области разыскивают диверсантов, не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 27 февраля, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Власти региона прокомментировали сообщения ряда Telegram-каналов о поиске диверсантов в Курской и соседних областях. Специальные службы опровергают это.

Жителей Курской области просят не поддаваться панике, говорится в официальном Telegram-канале правительства региона.

Ранее в ФСБ рассказали о задержании диверсанта, причастного к совершению двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги по заданию СБУ. В спецслужбе добавили, что задержанный в ночное время поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"