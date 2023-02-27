В Совфеде предложили освободить мобилизованных от пошлины за замену паспорта

Для этой категории граждан предусмотрен ряд льгот

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в рамках участия таких лиц в специальной военной операции, а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на лечение, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность.

Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения "позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки", считают авторы поправок.

Федеральное правительство поддерживает законопроект при условии его доработки, предлагая проработать вопрос о распространении такой льготы на граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил уделять особое внимание ветеранам спецоперации и семьям военных, погибших при исполнении своего долга. Глава государства предложил создать специальный государственный фонд, задачей которого станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции.

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