Штурмовые отряды взяли под свой контроль село Ягодное

Новые данные об обстановке в зоне СВО. Российские войска уничтожили центр радиоэлектронной разведки украинских националистов в Броварах под Киевом. Об этом сообщили в нашем Минобороны. Кроме того, поражен оперативный центр специальных операций ВСУ "Запад" в районе города Хмельницкий. Ликвидированы позиции боевиков под Угледаром, Никольским и Пречистовкой Донецкой народной республики.

Экипаж реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" заряжает установку. Полный пакет. Это 40 снарядов. Наводчик получает координаты цели. Её обнаружили при помощи беспилотников. Также с воздуха будет осуществляться контроль поражения. В данном случае работать необходимо очень быстро. Дальность стрельбы "Торнадо-Г" - до 40 километров. То есть можно поражать цели глубоко во вражеском тылу.

Имеется информация, что в Часов Яр прибывают первые польские танки "Леопард". До Артёмовска оттуда - километров десять, но все дороги, ведущие в город, находятся под плотным огневым контролем российских подразделений. Штурмовые отряды взяли под свой контроль село Ягодное и обходят дальше город с северо-запада.

Судя по имеющимся видеокадрам, бои фактически ведутся уже в центре Артёмовска. Наступление российских частей поддерживает артиллерия. Солдаты ВСУ, находящиеся в Артёмовске, сообщают о серьёзных потерях. На городских улицах идут стрелковые бои. Работают российские снайперы.

В эвакуационной группе этому украинскому отряду отказали. Потому что техника просто не может доехать до раненых. Её сжигают. Раненого солдаты вытаскивают с поля боя волоком.

Успехи последних дней связаны в том числе с использованием "Солнцепёков". Если от артиллерии украинские солдаты могут как-то укрыться в полуразрушенных домах, то тяжёлые огнемётные системы буквально выжигают всё живое через малейшие щели.

И ещё новая проблема, о которой рассказали своему командованию украинские солдаты из-под Артёмовска. Старые советские транспортёры МТ-ЛБ – "Мотолыги" российские умельцы на передовой делают беспилотными и радиоуправляемыми. Кузов набивают авиационными бомбами и канатами взрывчатки от машин разминирования "Змей Горыныч". После подрыва в радиусе 100 метров не остаётся ничего, даже деревьев. Только голая земля. Это по рассказам выживших украинских солдат.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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