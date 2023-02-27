Фрегат "Адмирал Горшков" проявил себя во время масштабных учений

Экипаж отработал нанесение удара новым оружием

В акватории Индийского океана завершились военно-морские учения России, Китая и ЮАР. Больше недели страны отрабатывали действия по совместной координации, стрельбе, уничтожению мин. Среди поставленных задач была и борьба с морскими пиратами.

Если внимательно присмотреться к этим кадрам, на фрегате "Адмирал Горшков" можно заметить нанесённую букву V. Так российский корабль прошёл полмира и возглавил международные военные учения в Индийском океане. На борту корабля мощнейшее вооружение - ракетный комплекс "Циркон", гиперзвуковые ракеты которого не может уловить ни одна система ПРО. Ещё находясь в Атлантике, экипаж "Адмирала Горшкова" отработал нанесение удара новым оружием. Сейчас "Циркон" уже не использовали - в ход пошла палубная артиллерия.

"Произведены артиллерийские стрельбы из 130-мм артиллерийской установки А-192М по надводной цели. Дальность стрельбы до данной цели была 12 километров. Данная цель уничтожена", - сообщил командир артиллерийской батареи Роман Козлов.

Свою автоматическую артиллерию и другое палубное вооружение пустили в ход моряки всех государств-участников учений. В том числе экипажи стреляли по целям, имитирующим плавающие мины. В открытом океане, южнее Африки, уже во второй раз встречаются корабли России, Китая и ЮАР. Пекин в этом году командировал сюда фрегат, эсминец и судно обеспечения. ВМС Южно-Африканской Республики представлены фрегатом. Военные в течение трёх дней отрабатывали формирование единого общенационального отряда боевых кораблей и общее маневрирование. Что уже в условиях многонационального контингента не просто.

"Все эпизоды были отработаны. Наиболее хорошо мы отработали эпизоды по совместному маневрированию. В том числе и ночью в сомкнутом строю это происходило. Понимали друг друга с полуслова и не допустили никаких происшествий. Все было отлично. Лично я доволен экипажами всех кораблей", - отметил командир отряда кораблей Северного флота Олег Гладкий.

Цель учений под кодовым названием "Мози-2" - укрепление сотрудничества, обмен знаниями и опытом, в том числе что касается противодействия террористам. По сценарию роль захваченного судна играл средний морской танкер "Кама" Северного флота России. А международная коалиция спасала попавший в беду экипаж. Активно применялась палубная авиация, в том числе российский вертолет Ка-27.

Вместе с китайскими и южноафриканскими коллегами наши военные отработали порядок оказания помощи судну, которое терпит бедствие в море и тренировались спасать людей из воды. Учились экипажи отражать атаки авиации противника. Сегодня учения завершились, однако фрегат "Адмирал Горшков" продолжит выполнять свой дальний поход в соответствии с поставленными задачами.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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