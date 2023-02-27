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Путин подведет итоги работы ФСБ за 2022 год

15:36
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Кремль подтвердил участие главы государства в заседании коллегии ведомства

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 февраля, примет участие в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом рассказали в пресс-службе администрации главы государства.

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Как уточнили в Кремле, на заседании, в котором примет участие глава государства, будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2022 году.

Кроме того, участникам заседания предстоит определить приоритетные задачи работы службы на 2023 год.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы президента на 28 февраля, не привел других подробностей и заявил, что "все остальное будем своевременно вам анонсировать", сообщает РИА Новости.

3 февраля Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором участники обсудили вопросы борьбы с терроризмом. Директор ФСБ Александр Бортников выступил основным докладчиком.

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