Производство автомобилей в России упало на 60%

Такие данные привел Минпромторг

Производство всех сегментов автомобилей в России в 2022 году упало на 60% по сравнению с 2021 годом. Об этом в понедельник, 27 февраля, рассказал заместитель российского министра промышленности и торговли Альберт Каримов.

Замглавы Минпромторга выступил в Совете Федераций на парламентских слушаниях, посвященных проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности.

Каримов уточнил, что за 2022 год в России было произведено порядка 620 тысяч автомобилей, что на 60% меньше показателя 2021 года, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что, несмотря на попытки заблокировать производство автомобилей в столице, городские власти смогли сохранить предприятие, которое теперь собирает новые "Москвичи". Впереди — массовый выпуск электрокаров, которые сделают Москву российским центром разработки и производства электротранспорта.

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