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В Китае восхитились словами Путина о Западе

16:12
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Слова президента России открывают людям глаза, рассказали читатели портала "Гуанча"

Президент России Владимир Путин не только прославляет историю русского народа, но и борется за справедливость для всего человечества. Об этом пишут читатели китайского портала "Гуанча". Они выступили с поддержкой российского лидера, осудившего попытки Запада расколоть нашу страну.
Западные журналисты эмоционально обсуждают послание Путина

"Слова Путина открывают людям глаза на то, что кровожадный лев США воет, как безумный, обнажая окровавленные клыки и острые когти, а за его спиной рычат шакалы и гиены", - отметил один из читателей.

В комментариях поделились мнением, что "клоун-президент Зеленский больше всего хочет, чтобы США господствовали в мире, и тогда он может продолжать "играть" вечно".

"Запад по-прежнему хочет раздавить Россию, и метод, описанный Путиным, — тот же, что и метод, которым Запад хочет обуздать Китай", - говорится в комментарии (цитата по РИА Новости).

Ранее Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что западные страны хотели разделить Россию на отдельные части, чтобы помыкать и поставить их под свой контроль. Если бы Москва не препятствовала политике западных стран, судьбы народов государства могли бы кардинально поменяться, отметил президент.

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