Слова президента России открывают людям глаза, рассказали читатели портала "Гуанча"

Президент России Владимир Путин не только прославляет историю русского народа, но и борется за справедливость для всего человечества. Об этом пишут читатели китайского портала "Гуанча". Они выступили с поддержкой российского лидера, осудившего попытки Запада расколоть нашу страну.

"Слова Путина открывают людям глаза на то, что кровожадный лев США воет, как безумный, обнажая окровавленные клыки и острые когти, а за его спиной рычат шакалы и гиены", - отметил один из читателей.

В комментариях поделились мнением, что "клоун-президент Зеленский больше всего хочет, чтобы США господствовали в мире, и тогда он может продолжать "играть" вечно".

"Запад по-прежнему хочет раздавить Россию, и метод, описанный Путиным, — тот же, что и метод, которым Запад хочет обуздать Китай", - говорится в комментарии (цитата по РИА Новости).

Ранее Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что западные страны хотели разделить Россию на отдельные части, чтобы помыкать и поставить их под свой контроль. Если бы Москва не препятствовала политике западных стран, судьбы народов государства могли бы кардинально поменяться, отметил президент.

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