За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества

Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официально портале правовой информации.

В документе говорится, что Сигал награжден за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стивен Сигал стал гражданином России в 2016 году. Паспорт ему вручил лично Владимир Путин. Позднее Сигал стал спецпредставителем МИД по гуманитарным связям между Россией и США.

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