Собянин открыл Единый центр поддержки всех участников СВО и их семей

В открытии приняла участие Татьяна Голикова

Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

"В соответствии с поручением президента в Москве с октября месяца создана система оказания социальной помощи семьям военнослужащих и мобилизованных. Сейчас открывается новый центр, который охватывает своими услугами не только семьи военнослужащих, но и самих участников СВО", - сказал Собянин.

По его словам, в центре можно получить все услуги - от психологической помощи, юридической поддержки, реабилитации до образования и поиска новой работы.

"Главное, надеюсь, что в этом центре будет создана душевная, домашняя атмосфера, и здесь будет тепло и уютно, и здесь соберутся люди, которые искренне хотят помочь", - сказал Собянин.

К работе по оказанию поддержки участникам СВО нужно привлекать общественные организации, отметил мэр Москвы. По его мнению, синергия общественной организации, волонтерского движения, городских услуг и возможностей должны создать атмосферу, которая поможет семьям военнослужащих чувствовать себя незабытыми.

В свою очередь Татьяна Голикова напомнила, что в соответствии с поручением президента создается государственный фонд поддержки ветеранов СВО.

"Но работа коснется не только ветеранов СВО. Как сказал Сергей Семенович, это и семьи погибших участников СВО, и те, кто сегодня там - на передовой, и те, кто вернулся, и их семьи. Позже, когда мы отработаем соответствующие технологии, мы распространим это на других ветеранов боевых действий, Великой Отечественной войны. Все они будут при нашем внимании", - сказала она.

Центр поддержки расположен в районе Филевский Парк по адресу: Береговой проезд, д. 8, стр. 2.

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