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У берегов Крыма произошло землетрясение

17:17
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Пострадавших нет

Возле берегов Крыма зафиксировали небольшое землетрясение.

Очаг залегал в Черном море на удалении 25 километров от прибрежной территории Алушты. Магнитуда составила 3,5. Разрушений на земле и пострадавших нет. 

"В Черном море, в районе Гурзуф – Алушта произошел толчок. Магнитуда 3,5, глубина 31 километр. Ощущалось слабо в Гурзуфе и Алуште", - рассказал РИА Новости директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман.

Ранее Очередное землетрясение произошло недалеко от города Малатья, расположенного на востоке Турции. Магнитуда составила 5,6. По последним данным, погиб один человек, еще 69 пострадали.

Всего в результате серии разрушительных землетрясений погибли более 44 тысячи человек.

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