Собянин: в столице открылся Единый центр поддержки участников СВО и их семей

Там получают своевременную квалифицированную помощь

Единый центр поддержки участников спецоперации и их семей открыли в понедельник в Москве мэр Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова. Он заработал в Береговом проезде на западе столицы. Для каждого обратившегося персональный координатор составляет индивидуальную программу поддержки. Здесь участникам СВО и их близким помогут решить бытовые, социальные, психологические и юридические вопросы.

Владислав проходил службу по контракту. В зоне СВО получил тяжёлое ранение. Теперь привыкает обращаться с новой механической рукой. Инновационный протез получил после обращения в "Единый центр поддержки". Здесь же молодой человек общается с психологами, а также ему помогают оформить все социальные льготы и выплаты.

Единый центр – это связующее звено со всеми государственными инстанциями. Участникам СВО и их родственникам помогают оформить документы, получить юридическую помощь, направляют в медицинские центры и к профильным специалистам. Однако на этом функции организации не заканчиваются. На базе центра военнослужащих с тяжёлыми ранениями учат обходиться в самых обычных бытовых условиях.

Адаптироваться к социальным условиям в Едином центре помогают, не выходя из здания. Например, в этом кабинете учат пользоваться лифтом и пандусом или спускаться по лестнице в подъезде. А в соседнем кабинете уже смоделирована городская среда, где обучают, как правильно переходить проезжую часть, что означает разметка или другие знаки. Или, например, как попросить водителя автобуса развернуть пандус и где потом занять место в салоне, чтобы поездка была максимально комфортной.

Члены семей участников СВО тоже получают своевременную квалифицированную помощь. В первую очередь, психологическую. Мужа Анны призвали во время частичной мобилизации. Сейчас он служит танкистом. С супругом удаётся пообщаться примерно раз в неделю. Женщина тяжело переживает эти времена. В центре ей помогают справиться с эмоциями. Кроме того, здесь она смогла решить множество других бытовых проблем.

"Я думала, что будет только консультация. Не рассчитывала на помощь. Но на самом деле, когда обратилась в центр, очень по-семейному что ли, по-домашнему приняли. Мы всегда были на связи", - рассказала Анна.

Единый центр поддержки - это не только быстрое решение административных вопросов. Главный критерий - максимум внимания участникам специальной военной операции и их родственникам. Моральная поддержка особенно важна, как и социализация, для тех, кому она необходима. Востребованы услуги по профессиональной ориентации, обучению и трудоустройству. И всё это не отменяет обычного общения - можно задать любые вопросы, поговорить со специалистами и друг с другом.

"В этом центре будет создана душевная домашняя атмосфера. Здесь будет тепло и уютно. И здесь действительно соберутся люди, которые искренне хотят помочь. Это не только работники, которых собственно работниками назвать сложно. Сами по себе это волонтёры, люди с душой пришли сюда. И, конечно, здесь должны работать и общественные организации, в том числе и ветеранские", - рассказал Собянин.

Московский центр поддержки участников СВО – это лишь отправная точка. Подобные организации будут создаваться по всей стране.

"Глава государства поручил, чтобы эта система поддержки была развёрнута в течение 23 года на всю страну. И регионы являются активными участниками этого процесса. Потому что, вы знаете, что достаточно большой объём социальных услуг населению - это сегодня полномочия регионов", - отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики.

В августе достроят вторую очередь Московского Единого центра. Там уже будут выдавать технические средства адаптации, а не направлять в другие профильные учреждения. Кроме того, появятся специализированные спортивные залы с необходимым оборудованием для тренировок, физической реабилитации и соревнований, где участники СВО смогут пообщаться друг с другом, познакомиться поближе и обрести новых друзей.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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