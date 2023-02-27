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The Economist: мобилизация на Украине проходит с вопиющими нарушениями

18:00
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Киев хочет восполнить потери ВСУ под Артемовском

В Великобритании рассказали о многочисленных нарушениях во время проведения мобилизации на Украине.

Так, в частности, украинские военные чиновники выдают повестки на военных похоронах, блокпостах, в торговых центрах и на улицах. Нарушения происходят на фоне желания Киева восполнить потери ВСУ, вызванные в том числе боями близ Артемовска.

"Популярные горнолыжные курорты остаются пустынными, несмотря на первые настоящие зимние снегопады - видео с военными чиновниками, шныряющими по склонам, было достаточно, чтобы отогнать толпу", - рассказали журналисты британского издания The Economist (цитата по РИА Новости). 

Кроме того, в каждом городе есть каналы в социальных сетях, которые делятся информацией об уклонистах.

Чаще всего украинцы, чтобы избежать армии, заключают браки с многодетными матерями, делают фальшивые справки о состоянии здоровья, а также избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. 

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