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Москва готовит ответные меры на санкции США и Канады

18:27
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Контрсанкции будут основаны на строгой взаимности

Россия анонсировала ответные меры на санкции США и Канады.

Они будут иметь более сфокусированное воздействие на Вашингтон и Оттаву. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Готовим ответные меры, творчески применяя накопленный опыт для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и подпевающую ему Оттаву", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Контрсанкции будут основаны на строгой взаимности и неотвратимости наказания, подчеркнула дипломат.

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