Москва готовит ответные меры на санкции США и Канады

Контрсанкции будут основаны на строгой взаимности
Россия анонсировала ответные меры на санкции США и Канады.
Они будут иметь более сфокусированное воздействие на Вашингтон и Оттаву. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Готовим ответные меры, творчески применяя накопленный опыт для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и подпевающую ему Оттаву", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Контрсанкции будут основаны на строгой взаимности и неотвратимости наказания, подчеркнула дипломат.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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