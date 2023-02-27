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В офисе Зеленского пригрозили Китаю "агрессивными мерами"

18:51
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

В МИД КНР призвали прекратить распространять дезинформацию

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о возможных поставках оружия России со стороны Китая.
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"Если какая-то страна начинает передавать России технику, значит, надо как-то агрессивно на это реагировать", — приводит РИА Новости заявление Подоляка.

Между тем в МИД КНР заявили, что бронетехнику и снаряды на поля сражений украинского конфликта непрерывно экспортируют именно США и призвали прекратить распространять дезинформацию.

Ранее в Китае опубликовали план по решению украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. В них говорится о необходимости соблюдать суверенитет всех стран, прекратить гонку вооружений, боевые действия и начать мирные переговоры.

В Кремле отметили, что на данный момент в Москве не видят начала мирного разрешения конфликта на Украине. При этом Россия с большим вниманием относится к плану Китая.

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