Собянин: За 10 лет число предпринимателей на Портале поставщиков превысило 290 тысяч

Ежегодный объем закупок на Портале поставщиков за 10 лет увеличился до 94 млрд рублей

За 10 лет число предпринимателей на портале поставщиков превысило 290 тысяч человек, а ежегодный объем закупок увеличился до 94 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, платформа помогает бизнесу реализовать свои товары, работы и услуги, а заказчикам - найти нужную продукцию и закупить ее у надежного поставщика. Собянин подчеркнул, что в условиях санкций появилась потребность в подборе отечественных аналогов импортной продукции.

"Портал дает такую возможность. Там же можно получить достоверную информацию о производителе. Сейчас больше 90% поставщиков на ресурсе - это представители малого и среднего бизнеса, но ими могут стать и ИП, и самозанятые, и физлица", - уточнил Собянин.

Для удобной и эффективной работы на сайте применяются технологии искусственного интеллекта. Например, нейросети умеют определять категорию товара по загруженному изображению и искать соответствия.

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