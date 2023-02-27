ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: За 10 лет число предпринимателей на Портале поставщиков превысило 290 тысяч

19:00
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Ежегодный объем закупок на Портале поставщиков за 10 лет увеличился до 94 млрд рублей

За 10 лет число предпринимателей на портале поставщиков превысило 290 тысяч человек, а ежегодный объем закупок увеличился до 94 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, платформа помогает бизнесу реализовать свои товары, работы и услуги, а заказчикам - найти нужную продукцию и закупить ее у надежного поставщика. Собянин подчеркнул, что в условиях санкций появилась потребность в подборе отечественных аналогов импортной продукции.

"Портал дает такую возможность. Там же можно получить достоверную информацию о производителе. Сейчас больше 90% поставщиков на ресурсе - это представители малого и среднего бизнеса, но ими могут стать и ИП, и самозанятые, и физлица", - уточнил Собянин.

Для удобной и эффективной работы на сайте применяются технологии искусственного интеллекта. Например, нейросети умеют определять категорию товара по загруженному изображению и искать соответствия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Предприниматели
Предприниматели
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.