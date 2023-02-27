Запад намерен принудить Киев к переговорам с Москвой после военного провала

Об этом пишут западные СМИ

Россия больше не будет ни на кого полагаться, когда речь идет о создании благоприятных для развития страны внешних условий. Как заявил Сергей Лавров, это совершенно не идентично эгоистичной политике Запада. В своей деятельности наша страна намерена учитывать интересы всех самостоятельных государств. Учитывать их требования призвали свои правительства участники антивоенных демонстраций, которые прошли накануне в ряде западных государствах.

Европейская либеральная пресса с удовольствием бы не заметила митинги "за мир", прошедшие в Испании, Франции и Германии. Однако людей на них пришло слишком много. Оттого игнорировать данное событие попросту побоялись, чтобы сохранить хоть видимость непредвзятости СМИ. Попутно там решили разобраться - может все эти граждане протестуют за деньги? А на самом деле большинство поддерживает действия своих властей в отношении Украины? В Германии с этой целью даже провели опрос, результаты которого явно не обрадовали правительство ФРГ.

"63% немцев требуют, чтобы немецкое правительство прилагало большие усилия для организации переговоров между Москвой и Киевом. Об этом говорят результаты последнего опроса. И только 21% респондентов высказались против "форсирования переговоров о мире", - пишут СМИ.

То есть более половины немцев выступают за переговоры, считая, что, поставляя оружие на Украину, Германия фактически участвует в этом конфликте. Однако официальный Берлин на мнение большинства давно уже не опирается, слепо следуя указаниям из Вашингтона. А там было велено дать Украине танки.

И вот уже министр обороны ФРГ докладывает: поскребя по сусекам закромов и свалок НАТО добыть "Леопарды" для ВСУ вроде как получилось. То есть ставка по-прежнему делается на продолжение войны. Ни о каких переговорах Запад и не помышляет, по сути, уже отвергнув предложения Пекина на этот счёт. Скептически к ним отнеслись и в Белом доме. И в Бундестаге. И в Брюсселе, заявив, что мирный план Китая якобы не учитывает интересы Украины. А значит и пускать его в работу не стоит.

"Европу предложение Пекина не устраивает, потому что реализация этого плана по сути ознаменует конец того миропорядка, который существовал с 1945 года. Ведь Путин наверняка сможет сохранить за собой контроль над частью украинских территорий, а до сих пор насильственное смещение границ было недопустимым. Для Вашингтона китайская инициатива неприемлема потому, что она была озвучена слишком рано. Американцы убеждены, что её реализация не ослабит Россию в достаточной степени", - пишут СМИ.

Именно для этого и нужен был конфликт на Украине, которую активно готовили к этой войне. Минские соглашения были лишь прикрытием нападения. Сначала на Донбасс. Затем на Крым, в результате чего Россия была вынуждена действовать на опережение и применить силу первой.

"Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, но и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества. Мы его сейчас называем мировое большинство. Вот с этим мировым большинством у нас все более тесные и результативные связи", - заявил Сергей Лавров.

И это не только Китай. Хотя именно с этим государством наши отношения сейчас находятся на очень высоком уровне. И это, конечно, раздражает США. В частности, они обвиняют КНР в том, что она якобы поставляет России оружие. Хотя никаких доказательств этого нет. Данный факт, кстати, признают и в Вашингтоне. При этом продолжая угрожать Пекину санкциями, что у китайцев, конечно, вызывает раздражение.

А ещё хорошо бы получить объяснения по поводу взрывов на системе газопроводов "Северный поток". Ни в Германии, ни в Евросоюзе на этот счет не проявляют особого рвения. Пожалуй, лишь Венгрия продолжает настаивать на независимом расследовании.

ООН, кстати, тоже самоустранилась, что в общем-то стало нормой для этой международной организации. Там, видимо, тоже прекрасно знают, что этот теракт осуществили США.

"Почему Джо Байден не хочет провести расследование? Почему Конгресс не хочет расследовать это? Если бы они провели расследование, то узнали бы, что США тут ни при чём, что это дело рук России. Так почему они не делают этого? Швеция, Дания и Норвегия уже провели собственные расследования. Почему они не обнародовали их результаты? Почему их нет? По той же причине, по которой они не хотят расследовать причины вспышки коронавируса. Они не хотят находить ответы и проводить расследования, потому что и так всё знают. Америка по сути превратилась в "государство мафии". Небольшая клика людей контролирует наше правительство и использует его для ведения войны ради экономической выгоды", - заявил политический обозреватель Джимми Дор.

Именно это сейчас происходит и на Украине, которую активно подталкивают идти в наступление. В случае же неудачи на фронте предстоящей осенью, пишут западные СМИ, Киев могут все-таки принудить пойти на переговоры. Сколько до этого момента еще погибнет людей, ни в Европе, ни в США никого особенно не волнует.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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