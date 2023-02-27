В Турции предупредили об афтершоках после нового землетрясения

Уцелевшие здания обходят специально сформированные команды

Подземной толчок магнитудой около трех произошел сегодня в Черном море около Южного берега Крыма. Жертв и разрушений нет. А в Турции в результате очередного землетрясения, на этот раз на востоке страны, по меньшей мере один человек погиб. Десятки пострадали.

Ровно 4 секунды - и жилого дома в шесть этажей как будто и не было. Одна за другой очень быстро исчезают высотки. Нет шансов выстоять и у зданий поменьше.

Турцию снова трясёт. Сегодня днём подземные толчки привели в ужас жителей Малатьи - это на востоке страны. Сейсмологи уточнили: магнитуда землетрясения – 5,8. Не такое мощное, как предыдущее, но весьма ощутимое. Эпицентр находился всего в 11 километрах от жилых кварталов.

Пыльная завеса накрывает почти полумиллионный город. Телефоны экстренных служб разрываются от звонков. С криками о помощи люди выбегают на улицу - пытаются поймать машины спасателей. Десятки зданий разрушены. И рушатся прямо сейчас - сказывается усталость после катастрофы 6 февраля. Поэтому подходить к поврежденным домам не стоит.

Почувствовали дрожь земли и в Адыямане. После великого землетрясения почти все ютятся в палаточных лагерях - возвращаться домой опасно. С новыми толчками ситуация стала еще хуже.

Уцелевшие здания сейчас обходят специально сформированные команды. Жителям возвращаться за имуществом еще рано. На восток страны, предупреждают сейсмологи, еще придут афтершоки. А пока в Малатье ищут выживших.

Продолжают поиски и в других провинциях. Спустя 22 дня после трагедии в городе Кахраманмараш из-под груды бетона вытащили кота. Не зря говорят: у кошек 9 жизней. После осмотра ветеринары вынесли вердикт - здоровью везунчика ничего не угрожает.

Оксана Коваленко, Кирилл Парменов, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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