Как проходит реставрация Исаакиевского собора в Петербурге

Обновление северного придела Исаакия завершится в этом году

В Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге - одной из главных достопримечательностей города - продолжаются реставрационные работы. До конца года мастерам предстоит обновить монументальную живопись северо-восточного придела, вернуть первозданный вид панелям из натурального и искусственного мрамора в интерьерах собора.

Какой объем нужно очистить вручную, кисточкой и ватой, затрудняются сказать даже реставраторы. Строительные леса в северном приделе Исаакиевского собора смонтированы в девять этажей, и на каждом - десятки погонных метров объемной старинной позолоты.

Эти барельефы находятся под самым потолком Исаакиевского собора, на высоте 29 метров, работа над ними завершена - их промыли, обеспылили, теперь осталось позолотить утраченные фрагменты.

А еще нужно вернуть первозданный вид панелям из натурального и искусственного мрамора, отмыть фронтоны, почерневшие от пыли. И максимально бережно подновить огромные живописные панно, которые старинные художники создавали прямо здесь, в подвесных люльках, пока шло строительство.

Реставрация Исаакиевского собора - процесс бесконечный, говорят историки. Она началась почти сразу же после освящения храма в середине 19 века. В местах соединений медных листов кровли пошли трещины, и влага, просачиваясь, повреждала кладку стен.

В годы войны от бомбежек пострадали гранитные колонны, разбился уникальный алтарный витраж. Первая большая реставрация началась в 1950-х. Ее этапы фиксируются так же подробно, как и строительство собора. Это четвертое здание, которое появилось на месте маленькой деревянной церкви в честь Исаакия Далматского, заложенной еще Петром I. Строили целых 40 лет, начиная от фундамента глубиной 7,5 метра на 24 тысячах свай и заканчивая массивным куполом весом почти 1600 тонн. Теперь Исаакиевский собор с его колоннадами, скульптурными группами, витражами и интерьерами из позолоты и разноцветного каррарского мрамора - визитная карточка Петербурга. И одно из крупнейших купольных зданий в Европе.

Интерьеры собора - настоящий музей архитектурных стилей, даже для специалистов. Здесь огромное множество разных техник отделки, в том числе очень редких - например, так называемая фактурная живопись. Она создается из разных фракций обычного песка, который склеивается масляными красками. Воссоздавать такие узоры оказалось сложнее всего.

"Нужно подобрать песок по разным фракциям. Идет его промывка, сушка, опять промывка, пока он не станет идеально чистым. Просеять полностью, отделить нужную фракцию, остальное выбрасывается. Из объема килограмма песка остается около 50 граммов всего лишь нужной фракции, все остальное уходит в мусор", - пояснил технический директор реставрационной фирмы Петр Щедрин.

Обновление северного придела Исаакия завершится в этом году. И можно было бы провести целую экскурсию по объектам нынешней реставрации, говорят в Исаакиевском соборе. Но, к сожалению, это небезопасно как для воссоздаваемых объектов, так и для посетителей. Искусствоведы задумались об издании каталога с подробным описанием всего, что будет сделано.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"