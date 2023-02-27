Французский генерал: западные танки не изменят картину боя на Украине

Это лишь усилит интенсивность конфликта

Французский генерал Бруно Дари в статье для Le Figaro раскритиковал западную военную помощь Украине. Военный выразил уверенность, что решение о поставке танков Киеву не позволит ему победить российскую армию.

Дари отметил, что поставка Западом тяжелой техники для Киева только усилит интенсивность конфликта. При этом украинский президент Владимир Зеленский, по мнению генерала, может потребовать ракеты большой дальности.

Ранее страны Запада приняли решение о передаче Украине нескольких десятков танков, но позже выяснилось, что это может произойти не ранее чем через несколько месяцев.

23 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у стран НАТО заканчиваются артиллерийские снаряды для поставок Киеву.

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