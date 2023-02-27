Врач рассказал о критическом состоянии Саакашвили

Бывший политик теряет вес

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии. Об этом рассказал врач консилиума при аппарате омбудсмена Грузии Георгий Григолия.

"Кахексия усиливается. То, что происходит с Саакашвили, закономерно: он теряет вес, идет процесс разрушения мышечной и уже костной ткани. Это происходит, так как он не получает адекватное лечение", - отметил он (цитата по РИА Новости).

По словам медика, если "вес политика снизится до 55 килограмм, то начнутся необратимые процессы".

В конце января Михаила Саакашвили перевели в реанимацию в критическом состоянии. Позже в ходе судебного заседания экс-глава Грузии попытался обнажить живот, чтобы показать суду свое истощенное тело. Участие в процессе он принял по видеосвязи.

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