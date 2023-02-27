Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу

Речь идет о поставках оружия Украине

Предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля покупать вооружение для Киева после начала спецоперации на Украине европейские страны встретили со скептицизмом. Об этом пишет газета Financial Times.

"Послушайте, вы согласны использовать Европейский фонд мира (European Peace Facility) для вооружения Украины? И тишина", - вспомнил Боррель события 2022 года. Однако в итоге "это табу было нарушено", приводит РИА Новости заявление Борреля.

Ранее страны Запада приняли решение о передаче Киеву нескольких десятков танков, однако позже выяснилось, что это может произойти не ранее чем через несколько месяцев.

Комментируя поставки на Украину западной военной техники, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал: Киеву с барских плеч пожаловали такое количество боевой техники, что в итоге привело к опустошению складов в Европе.

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