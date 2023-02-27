Колонна "Ярсов" выдвинулась в Подмосковье из Ивановской области

Для подготовки к параду

Стратегические ракетные комплексы "Ярс" перебазируют в Москву из Ивановской области для участия в параде в честь Дня Победы на Красной площади.

Как сообщили в Минобороны, механизированная колонна пусковых установок сегодня вышла из пункта постоянной дислокации и направилась в столицу.

Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М-7. Личный состав ракетного соединения принимает участие в военных парадах на Красной площади с 2008 года.

Комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой составляют основу группировки Ракетных войск стратегического назначения. Они способны поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. Ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

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