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В США рассказали, как Путин спас Россию от финансового диктата Запада

21:09
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Было принято "сильное решение"

Попытки Вашингтона запугать Москву заканчиваются лишь ее усилением и превращением в суверенную экономику. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Путин: Россия выходит на новый цикл экономики

По его словам, Россию сделало сильнее решение президента Владимира Путина не вгонять страну в зависимость от западных финансовых институтов.

"Путин в своей речи два или три года назад сказал, что не позволит международной финансовой системе подчинить Россию и принести в жертву будущее государства", - приводит РИА Новости заявление Макгрегора.

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин констатировал провал "экономического фронта" Запада. Российские власти смогли защитить граждан, сохранить рабочие места, не допустить дефицит на внутреннем рынке и поддержать предпринимателей.

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