Латвийский медик заявила об огромных потерях ВСУ под Красным Лиманом

Многие убиты или ранены

Украинские военные несут тяжелые потери на краснолиманском направлении. Об этом рассказала медик из Латвии Сармите Цируле американской газете New York Times.

"Преимущественно, мы удерживаем свои позиции, но многие военнослужащие убиты или ранены", - приводит ее слова РИА Новости.

В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили склад боеприпасов вооруженных сил Украины в Николаевской области. На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих.

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