Движение по Сокольнической линии восстановили после возгорания на "Спортивной"

Никто из пассажиров не пострадал

Метропоезд, в котором произошло возгорание в понедельник вечером, убран с линии. Движение по Сокольнической ветке Московского метрополитена восстановлено, сообщили в столичном Дептрансе.

"Станция "Спортивная" открыта для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении департамента.

Задымление на станции "Спортивная" произошло в понедельник вечером. Как сообщили в Дептрансе, возгорание вызвано проблемами с электродвигателем. Никто из пассажиров не пострадал.

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