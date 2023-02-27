Лукашенко: сейчас уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине

Для Киева нет другого пути, как заключить мирный договор без предварительных условий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ высказался о перспективах российско-украинского конфликта. По словам политика, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы, существует уникальный момент для его остановки.

"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть, - приводит БелТА слова Лукашенко.

Он отметил, что цель президента России Владимира Путина – обеспечить безопасность для России. "И Россия готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию. Она с первых дней это делала: два раунда переговоров прошли по мирному урегулированию в Беларуси", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер считает, что для Киева "нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий".

Ранее Лукашенко заявил, что белорусское миролюбие – не синоним жертвенности, Минск будет готов ответить на любую агрессию в свой адрес.

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