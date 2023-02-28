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Эксперт объяснил позицию Китая по украинскому кризису

08:38
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Отношения Москвы и Пекина прочны

Можно ли на базе инициатив Китая по мирному разрешению украинского кризиса разработать конкретный план действий? Чем недовольны в Вашингтоне? Что можно ожидать от предстоящего визита в Китай президента Белоруссии?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин. 

"То, что представил Пекин, это не дорожная карта мира, это концептуальный, идеологический, ценностный взгляд на Украину, на Европу и вообще - на глобальную безопасность. Там выделено несколько ключевых моментов. Это полное отрицание Китаем ментальности холодной войны - включая и безопасность одних государств за счет других. Отрицание блокового распространения, экономических санкций. И этот план укрепляет российско-китайский формат", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Лузянина смотрите в видео

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