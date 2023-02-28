"Гигантские, умные, неуловимые": США готовятся к атаке суперсвиней

Скрытая угроза

Не успела Америка оправиться от шока, нанесенного сознанию китайскими воздушными шарами, как возникла новая напасть. И откуда? С территории союзника!

В Северной Америке обсуждают новую угрозу - вторжение суперсвиней с территории Канады. Суперсвинья - это вам не вырезка и не окорок. Это грозный враг, готовый без размышлений убивать оленей, разорять птичьи гнезда, закусывать перепелами и индейками.

"Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, поскольку канадская "суперсвинья" - гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, прокладывая туннели под снегом, готово проникнуть на север страны", - написал обозреватель The Guardian Адам Гэббат.

Просто свиной спецназ какой-то! Эксперты пугают читателей: суперсвинья - это гибрид дикого кабана и мирного домашнего поросёнка. 150 килограммов живого веса, в день могут легко совершить марш-бросок на 40 километров. Уничтожают деревья и урожай на фермах.

Странно вот что: почему американцы еще не объявили на весь мир, что суперсвиньи - это подготовленные русскими летучие отряды, специально натренированные для того, чтобы нанести США максимальный экономический ущерб? Что-то вроде ответа на санкции.

Живет ведь в России такой вот кабан с ласковым именем Фунтик. Добрый человек спас тонущего поросенка 7 лет назад. И вот кто вымахал - хозяин утверждает, что спасенный им Фунтик весит уже под 300 килограмм. Куда там канадской суперсвинье, которая в два раза легче!

В XIX столетии в лондонском районе Хемпстед горожане пугали друг друга рассказами о гигантской свинье-людоеде, жившей в канализации. Но тогда русофобия не была в такой моде, поэтому русский след не был раскручен желтой прессой. А в Америке других проблем и не осталось, кроме китайских воздушных шаров и суперсвиней.

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