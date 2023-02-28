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Российские десантники уничтожили крупный опорный пункт ВСУ

09:02
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Атаковали боевиков из противотанкового комплекса "Фагот" и автоматического гранатомета "Пламя"

Крупный опорный пункт украинских боевиков уничтожили российские десантники в южном секторе зоны проведения СВО. Кадры опубликовало Минобороны.

Разведгруппа на бронеавтомобилях "Тигр" выдвинулась в заданный район, где с помощью беспилотников обнаружила укрепленные позиции радикалов. После этого к переднему краю на армейских мотовездеходах перебросили десантников, которые атаковали националистов из противотанкового комплекса "Фагот" и автоматического гранатомета "Пламя".

Разгром врага завершила бронегруппа из трех БМД и танка Т-72.

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