Российские десантники уничтожили крупный опорный пункт ВСУ

Атаковали боевиков из противотанкового комплекса "Фагот" и автоматического гранатомета "Пламя"
Крупный опорный пункт украинских боевиков уничтожили российские десантники в южном секторе зоны проведения СВО. Кадры опубликовало Минобороны.
Разведгруппа на бронеавтомобилях "Тигр" выдвинулась в заданный район, где с помощью беспилотников обнаружила укрепленные позиции радикалов. После этого к переднему краю на армейских мотовездеходах перебросили десантников, которые атаковали националистов из противотанкового комплекса "Фагот" и автоматического гранатомета "Пламя".
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