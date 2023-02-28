Противник бежал: стало известно о новых подвигах российских военных

Группа сержанта Сабира Гаджимусаева в составе штурмового подразделения, используя отвлекающий маневр, зашла в тыл противника

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Старший сержант Михаил Раздъяконов с подчиненными более шести часов отражал атаки превосходящих сил противника. Боевики стремились прорвать нашу оборону, но у них ничего не получилось. Отделение мотострелков под командованием Михаила ликвидировало вражеский пикап и более 10 радикалов. Неприятель спешно бежал с поля боя.

Группа сержанта Сабира Гаджимусаева в составе штурмового подразделения, используя отвлекающий маневр, зашла в тыл противника. Морские пехотинцы при поддержке минометов и артиллерии захватили вражеский опорный пункт. Сабир лично уничтожил пятерых боевиков.

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