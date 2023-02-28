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В Подмосковье прибыли стратегические ракетные комплексы "Ярс"

09:20
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Они способны поражать цели на дальности до 11 тысяч километров

Этой ночью стратегические ракетные комплексы "Ярс" прибыли из Ивановской области в Подмосковье на полигон Алабино, чтобы начать подготовку к Параду Победы, передает "ТВ Центр".

Личный состав ракетного соединения участвует в торжествах на Красной площади с 2008 года. Отбор очень строгий. Ярсы составляют основу группировки российских ракетных войск стратегического назначения. Они способны поражать цели на дальности до 11 тысяч километров.

Тренировки на подмосковном полигоне будут проходить ежедневно, 100-тонные тягачи должны в колонне двигаться синхронно. 

"Мы преодолели затяжной марш - это около 400 километров. Механики-водители показали высокую выучку и профессионализм. Были плановые контрольные осмотры, среди которых механики-водители и старшие агрегатов осматривали технику. Техника показала себя с хорошей стороны, проблемных моментов никаких не выявлено, не обнаружено. Работаем в штатном порядке", - сообщил Артур Рамазанов, заместитель командира Тейковской дивизии.

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Комплекс "Ярс"
Комплекс "Ярс"
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