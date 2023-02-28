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Маск вернулся на вершину рейтинга богатейших людей мира

09:23
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Состояние главы Tesla и SpaceX оценивается в 187 миллиардов долларов

Американский предприниматель Илон Маск - вновь самый богатый человек в мире. Рейтинг миллиардеров публикует агентство Bloomberg.

Состояние главы Tesla и SpaceX сейчас оценивается в 187 миллиардов долларов.

Пальму первенства Маск отобрал у владельца группы мировых люксовых брендов Бернара Арно, обогнав короля роскоши на 2 миллиарда. Такой успех американцу принес рост в январе почти на 70 процентов акций компании Tesla. И снижение цен на электромобили, что вызвало повышенный спрос у покупателей.

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Илон Маск
Илон Маск
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